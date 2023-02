Vegetarisch oder nicht Warum dürfen Hersteller tierische Inhaltsstoffe immer noch verstecken?

Die Geburtstagstorte war nicht vegetarisch. Die Schokoladencreme darauf natürlich schon, der knusprige Tortenboden ebenso, aber der Tortenguss oder vielleicht auch die Verzierung blieb nur dank Gelatine so fest. Gelatine ist ein tierisches Produkt, sie wird üblicherweise aus Kollagen hergestellt, das aus dem Bindegewebe oder sogar dem Knochenmark von toten Schweinen und Rindern gewonnen wird. Gelatine ist auch in Weingummis enthalten, sie kann in Joghurts, in Müsliriegeln und in Mousse au Chocolat versteckt sein. Mittlerweile gibt es auch pflanzliche Alternativen, aber natürlich sind die in der Regel teurer. Die meisten Fertigtorten sind deshalb wahrscheinlich auch nicht vegetarisch.