Verband der Unverpackt-Läden „Alles muss billig, billig, billig sein“

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung des Verbandes?

Im Hintergrund arbeiten wir stark an unserer Vision weiter, die Lieferkette plastik- und verpackungsfrei zu machen. In fünf Jahren haben wir hoffentlich schon weitere große Erfolge für einen plastikfreien Konsum gefeiert. Eine Kette wie Edeka werden wir bestimmt nicht! Dafür sind wir alle viel zu kompliziert, zu stur und zu dickköpfig.



Dieses Konzept, das Geschäft hauptsächlich an die Werte zu knüpfen, weniger an die Wirtschaftlichkeit, hört sich stark nach dem Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie an. Wollen Sie mit Ihrem Unverpackt-Laden eine kleine, gelebte Utopie innerhalb unseres jetzigen Wirtschaftssystems sein oder arbeiten Sie an einem Strukturwandel unserer Wirtschaftsweise?

Die Gemeinwohl-Orientierung steht sogar in der Satzung unseres Verbands. Ich würde uns als Verfechter der Postwachstumsökonomie bezeichnen. Wir sind bestrebt, umwelt- und klimapolitische Ziele zu erreichen. Der Kapitalismus ist mit Klima- und Umweltschutz nicht vereinbar. Es ist einfach nicht richtig, sich gerade bei Lebensmitteln in eine Preisspirale zu verwickeln.