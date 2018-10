Verbraucher-Ranking Diesen Marken vertrauen die Deutschen

Keinem Unternehmen geben die Kunden in Deutschland bessere Noten in Sachen Glaubwürdigkeit. Das zeigt das diesjährige Vertrauensranking der WirtschaftsWoche. Zum fünften Mal in Folge befragte die Beratungs- und Analysegesellschaft ServiceValue rund 330.000 Kunden, welchen Marken und Branchen sie am meisten vertrauen. Insgesamt 1134 Unternehmen aus 88 Branchen wurden bewertet – von A wie Apotheken bis Z wie Zahlungsabwickler. Das Kölner Handelsunternehmen Rewe lässt damit den Konkurrenten Edeka hinter sich, der auf Rang 13 liegt. Auf Platz zwei folgt der Unterhaltungselektronikkonzern Samsung.