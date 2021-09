Verbraucher-Ranking Welchen Unternehmen die Deutschen am meisten vertrauen

Das Kölner Beratungs- und Analysehaus ServiceValue hat für die achte Auflage der Untersuchung über eine halbe Million Kunden gefragt, welchen Marken und Unternehmen sie am meisten Vertrauen schenken. Dass das Vertrauen in Supermärkte während der Pandemie nicht gesunken ist, wird niemanden überraschen. Schließlich durften Rewe, Edeka, Aldi, Lidl und Co. auch während der Lockdowns weiterhin ihre Türen öffnen. Die Versorgung mit Lebensmitteln galt als systemrelevant. Am anderen Ende des Rankings gab es ebenfalls keine Verschiebung: Die Branchen mit dem geringsten Vertrauen – Wohnungsunternehmen, Finanzvertriebe und Immobilienmakler – blieben dieselben wie im Vorjahr. „Die Coronakrise hat das Vertrauen der Verbraucher in einzelne Marken und Branchen offenbar nur leicht beeinflusst“, sagt Claus Dethloff, Geschäftsführer von ServiceValue.