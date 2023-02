Zudem blieben viele Kundinnen und Kunden insbesondere kleineren Bio-Läden mit bis zu 100 Quadratmetern Fläche treu. Hier gingen die Umsätze dem BNN zufolge nicht so stark zurück wie in größeren Bio-Supermärkten mit einem höheren Anteil von Wechselkunden. Die Bio-Branche trifft sich zwischen dem 14. und dem 17. Februar auf der Naturkostmesse Biofach in Nürnberg. Erwartet werden dann weitere Daten, die die gesamte Branche umfassen.



