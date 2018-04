Verbraucherschutz: Briten erheben jetzt eine Zuckersteuer – ein Vorbild für Deutschland?

Reagieren die Hersteller in Großbritannien?

Ja. Mehr als die Hälfte der Hersteller haben in Großbritannien laut Finanzministerium den Zuckergehalt von Getränken reduziert – meist mithilfe von Süßstoffen. So überarbeitet etwa die wichtige Supermarktkette Tesco ihre Eigenmarken. Der vor allem in Schottland beliebte sehr zuckrige Drink Irn Bru wird nunmehr mit Süßstoff produziert und bleibt unter der Steuergrenze. Anders sieht es bei den weltweit recht identischen Rezepturen von Coca-Cola und Pepsi aus. Die Original-Varianten sollen am Markt bleiben. Coca-Cola ändert aber die Verpackungsgrößen. Statt einheitlich in 1,75-Liter-Flaschen werden die Produkte künftig in unterschiedlichen Größen zum selben Preis angeboten: Das Original in 1,5-Liter-Flaschen, die zuckerfreien Varianten in Zwei-Liter-Flaschen.