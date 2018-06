Verdi: Sanierung des Kaufhof nicht nur durch Kostensenkungen

Die Gewerkschaft Verdi hat die Eigentümer der angeschlagenen Warenhauskette Kaufhof zu weiteren Investitionen in das Geschäft aufgefordert und ist auch selbst zu Zugeständnissen bereit. Die Gespräche am Freitag über einen Sanierungs- und Beschäftigungssicherungsvertrag seien in "konstruktiver und sachlicher Atmosphäre" verlaufen, teilte die Gewerkschaft mit. Man habe mit der Unternehmensleitung zunächst über notwendige Eckpunkte gesprochen, auf deren Grundlage dann über ein gemeinsam getragenes Sanierungskonzept für das angeschlagene Warenhausunternehmen mit seinen rund 17.000 Beschäftigten verhandelt werden soll. Für den 21. Juni sei eine weitere Runde geplant.