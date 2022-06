Verdi: Seehafenbetriebe: Tarifverhandlungen sollen in weiterer Runde fortgesetzt werden

In den Verhandlungen mit dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) über einen Lohntarifvertrag für die rund 12.000 Beschäftigten an den deutschen Seehäfen soll eine weitere Verhandlungsrunde vereinbart werden. Das hat die zuständige Verdi-Tarifkommission am Samstag in Hamburg eigenen Angaben zufolge nach mehrstündigen Beratungen beschlossen. Am Freitagabend waren die Verhandlungen nach zehnstündigen Beratungen ohne Ergebnis unterbrochen worden.