Verdi: Warnstreiks in Kitas, an Flughäfen und im Nahverkehr

Allein an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main fielen Hunderte Flüge aus. Beschäftige aus den Bereichen Flugzeugabfertigung und Flughafenfeuerwehr haben am frühen Morgen die Arbeit niedergelegt. Außerdem sei die Flugsicherheitskontrolle betroffen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. „Das ist auch das, wodurch wir die extremsten Einschränkungen erwarten.“ Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten dazu aufgefordert, von 5.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Arbeit niederzulegen.