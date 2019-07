Vergammelt, verseucht, gefälscht Die größten Lebensmittelskandale

Hunderttausende Eier aus den Niederlanden sind mit dem Pflanzenschutzmittel Fipronil belastet, das Schäden an Leber, Schilddrüse oder Niere verursachen kann. Ein belgisches Unternehmen wird verdächtigt, das Insektizid einem Anti-Läusemittel beigemischt zu haben, das in der Geflügelzucht eingesetzt wird. Belastete Eier gelangen 2017 in mindestens zwölf deutschen Bundesländern in den Handel, vor allem in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Zahlreiche Handelsketten nehmen vorsorglich Eier aus dem Sortiment.

Bild: imago images