Verkauf per Livestream Amazon Explore lädt zum virtuellen Rundgang im realen Laden

Einkaufsbummel vor Ort via Amazon? Mit einem neuen Liveshopping-Konzept will der Onlinekonzern Kunden künftig zum virtuellen Einkauf in stationäre Läden lotsen. Im Herbst 2020 wurde das „Amazon Explore“ getaufte Programm in den USA gestartet. Nun sucht der Konzern auch unter deutschen Händlern Interessenten für den „Service, mit dem Kunden Ihr stationäres Geschäft virtuell erleben können“. Das geht aus einer Mitteilung des Konzerns an Anbieter hervor, die über Amazons Marktplatz bereits Produkte verkaufen.