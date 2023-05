Die genannten Unternehmen lehnten Stellungnahmen entweder ab oder reagierten zunächst nicht auf Anfragen. Subway war 1965 von dem damals 17-jährigen Fred DeLuca und seinem Freund Peter Buck gegründet worden. Das Unternehmen expandierte mit der Vergabe von Franchise-Lizenzen an selbständige Wirte. Weltweit verkaufen rund 37.000 Lokale belegte Brote unter dem Subway-Logo. Nach Firmenangaben stieg der Umsatz im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis um mehr als 12 Prozent.



