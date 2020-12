Verkaufsschlager im Onlinehandel Diese Geschenke liegen (wahrscheinlich) unterm Baum

Wie auch bei der Ebay-Liste finden sich in den Idealo-Daten einige Geschenkklassiker. Etwa digitale Bilderrahmen (plus 286 Prozent), Schach (plus 248), Kochbücher (plus 230), Puzzle und Gesellschaftsspiele jeweils mit 208 Prozent und Musikinstrumente für Kinder (plus 191 Prozent). Digitale Erinnerungsfotos boomen unter den diesjährigen Tannenbäumen offenbar. Auch Reizwäsche hat es in diesem Jahr mit einem Plus von mehr als 230 Prozent unter die Top-Ten der Idealo-Kategorien geschafft.