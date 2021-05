Verkehr Blablabus mit neuem Markennamen – Fernbus-Reisen wieder ab 10. Juni

Unter leicht verändertem Namen will das bisher als Blablabus operierende Fernbus-Reiseunternehmen ab dem 10. Juni wieder Fahrten anbieten. Der Online-Ticketverkauf soll bereits ab diesem Donnerstag wieder möglich sein, teilte das Unternehmen mit. Der Markenname werde von Blablabus in Blablacarbus geändert. „Damit liegt der Fokus künftig noch stärker auf unserem multimodalen Mobilitätsangebot – gebündelt in einer App“, hieß es.