Verkehr Deutsche Bahn rechnet mit deutlich mehr Reiseverkehr zu Pfingsten

Die Bahn werde in diesem Jahr mehr als 330 ICE-Züge auf der Schiene haben, „so viele wie nie zuvor“, sagte Peterson. Derzeit wird die Flotte alle drei Wochen um einen weiteren ICE-4-Zug ergänzt. Inzwischen seien rund die Hälfte der 137 schon vor Jahren bei Siemens bestellten ICE 4 ausgeliefert.



Bereits am Wochenende hatte die Bahn angekündigt, in den kommenden Monaten mit mehr als 10.000 zusätzlichen Sitzplätzen täglich allein im Fernverkehr zu planen. Zudem soll es in den Sommermonaten Juli, August und September in diesem Jahr wieder Urlaubszüge an die Küsten und in die Berge geben.