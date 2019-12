Verkehr: Deutsche Bahn will mit Lok- und Waggonverkauf rote Zahlen verhindern

Um den Absturz in rote Zahlen zu verhindern, erwägt die Bahn nun, sich von ihrem Bestand an Loks und Waggons bei der Güterbahn zu trennen, die seit Jahren in der Krise ist. Dabei geht es nicht nur um die Erlöse durch den Verkauf der Gesellschaft, die dann Loks und Waggons vermieten soll. Ab 2029 will DB Cargo dann seinen kompletten Bedarf aus der Gesellschaft decken.