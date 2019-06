Verkehrskonzern: Deutsche Bahn zieht erste Konsequenzen bei Beraterverträgen

BerlinNach möglichen Ungereimtheiten bei Beraterverträgen hat die Deutsche Bahn laut „Bild am Sonntag“ erste Konsequenzen gezogen. Demnach dürfen frühere Vorstände den Konzern nur noch gegen Geld beraten, wenn der Aufsichtsrat das vorher genehmigt. Eine Sprecherin der Bahn wollte den Bericht am Sonntag nicht kommentieren und verwies auf die geplante Sondersitzung des Aufsichtsrats dazu am 13. Juni.