Verlagshaus Bastei Lübbe-Chef will Verlag Ende 2020 verlassen

Das Kölner Verlagshaus Bastei Lübbe muss sich einen neuen Chef suchen. Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Carel Halff, kündigte am Dienstag an, seinen Ende 2020 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Doch werde er bis zu seinem Ausscheiden dem Unternehmen in vollem Umfang zur Verfügung stehen.