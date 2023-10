Verluste: Rückstellungen für P&W-Triebwerk drücken MTU in die roten Zahlen

Rückstellungen von fast einer Milliarde Euro für langwierige Inspektionen an schadhaften Triebwerken drücken den Münchner Flugzeug-Zulieferer MTU Aero Engines in die roten Zahlen. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) summierte sich in den ersten neun Monaten auf 410 (Vorjahr: Gewinn 331) Millionen Euro, wie MTU am Freitag mitteilte.