 Verlustwarnung: Strumpfhersteller Wolford rechnet mit Verlusten

Die Aktie verlor daraufhin an der Wiener Börse fast neun Prozent. Wolford ist schon seit längerem in schwierigem Fahrwasser, hatte sich 2017 aber leicht erholt. Der Strumpfhosen- und Wäschehersteller war im vergangenen Jahr mehrheitlich an den chinesischen Mischkonzern Fosun verkauft worden.