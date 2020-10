Vermittler Free-Now-Taxi führt Stornogebühr ein

Free Now, der Taxivermittler von BMW und Daimler, verlangt von Kunden und Fahrern künftig mehr Geld. Kunden müssten ab Mitte oder Ende November eine Stornogebühr von vier Euro zahlen, wenn sie eine per App bestellte Fahrt wieder absagen, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag und bestätigte einen Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“. Die Stornogebühr bekomme dann der Fahrer.