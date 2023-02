Die durch eine Reihe von Übernahmen stark gewachsene Zur Rose erwirtschaftet mit 2400 Mitarbeitern in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich einen Umsatz von 1,6 Milliarden Franken, schreibt aber rote Zahlen. In der Schweiz setzte die Firma 2022 rund 687 Millionen Franken um. Das operative Geschäft gehe nun an die Migros-Tochter Medbase, die in der Schweiz eine Reihe von Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Apotheken betreibt.