Versandapotheke: Shop Apotheke will dieses Jahr die Milliardengrenze beim Umsatz überschreiten

Mit seinem operativen Rendite-Ziel von 2,3 bis 2,8 (Vorjahr: 2,2) Prozent blieb Feltus allerdings vorsichtig. „Es gibt in diesem Jahr ein paar Unwägbarkeiten.“ So sei noch unklar, wie sich der Wettbewerb mit der zur Jahresmitte geplanten Einführung des elektronischen Rezeptes auswirkt. Das werde Investitionen in die Kundenakquisition nötig machen. „Das wirkt sich dann auch bei der operativen Marge entsprechend aus.“