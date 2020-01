Versandexperte warnt „Die Retourenquoten sinken trotz aller Anstrengung nicht“

Obwohl man die retournierten Jeans auch bügeln muss oder mal einen Knopf annähen muss?

So oft ist das gar nicht nötig, die Jeans wird meist einfach wieder in Folie gepackt und zurück ins Lager gegeben. Bei großen Händlern geschieht das auch zum Teil nicht in Deutschland, sondern bei Dienstleistern in Polen oder Tschechien, wo die Personalkosten nochmal deutlich geringer sind. Auch an dieser Stelle kann man sich durchaus fragen, ob eine solche Verlagerung ins Ausland noch zeitgemäß ist oder ein Umdenken in Richtung mehr Nachhaltigkeit einsetzen muss.