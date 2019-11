Versandhändler Amazon testet die „Alles-an-einem-Tag-Lieferung“

Der Onlinehändler Amazon testet in Deutschland die Einführung einer neuen Lieferoption: Mitglieder des Kundenbindungsprogramms Prime bekommen dabei die Möglichkeit, einen sogenannten „Amazon-Tag“ in der Woche festzulegen. An diesem Tag werden dann alle bei dem Unternehmen bestellten Waren gleichzeitig zugestellt. Das Unternehmen bestätigte entsprechende Tests in Deutschland: Man prüfe „unterschiedliche Programme, die es Prime-Mitgliedern ermöglichen, die Zustellungszeit zu steuern“, heißt es offiziell.