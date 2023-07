Verschreibungspflicht Ist Viagra bald rezeptfrei?

Ein Ausschuss der Arzneimittelbehörde BfArM in Bonn beschäftigt sich am Dienstag mi<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><hugo-resources><hugo-resource type="picture" id="231586808">https://api.hugo.handelsblatt.media/ResourceApi/v1/picture-231586808?user=MELCHER&signature=943a54efc92d5c1cfc2293492a2deb3cfe038456</hugo-resource></hugo-resources>t der Frage, ob es Viagra und andere Potenzmittel rezeptfrei in der Apotheke zu kaufen geben soll. Der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) entscheidet über einen Antrag, den Wirkstoff Sildenafil in der Dosierung 25 Milligramm zur oralen Anwendung aus der Verschreibungspflicht zu entlassen.