Steinhoff heuert Sanierer an

Der weltweit zweitgrößte Möbelkonzern Steinhoff hat einen Chef-Sanierer angeheuert, der den Schuldenberg geordnet abbauen soll. Chief Restructuring Officer Richard Heis kommt von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in London, wo er sich seit 25 Jahren mit dem Umbau komplexer Konzernstrukturen befasst hatte. Heis solle bei der Ausarbeitung des Plans helfen, mit dem Steinhoff seine Verschuldungsprobleme angehen wolle, sagte Interims-Vorstandschefin Heather Sonn am Donnerstag. Der deutsch-südafrikanische Konzern steht mit 10,7 Milliarden Euro in der Kreide. Zwei Milliarden davon müssen noch in diesem Jahr refinanziert werden.