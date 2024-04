Vertical Farming Wenn Künstliche Intelligenz auf dem Teller landet

Vielmehr konzentriert sich die Forschung auf effizientere und KI-gesteuerte Beleuchtungssysteme, die sich an der Photosynthese der Pflanze orientieren. So haben beispielsweise Erdbeeren, Chilis oder Vanille verschiedene Wachstumszyklen, an die sich die Beleuchtung individuell anpassen muss. So gibt es Überlegungen, die Lichtzufuhr für einzelne Pflanzen für Millisekunden zu unterbrechen. Jelali zufolge hätten Versuche und Simulationen bereits gezeigt, dass sich dadurch 20 bis 30 Prozent Energie einsparen lässt.