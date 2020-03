Virus-Angst Jetzt beginnt das Liefer-Hamstern

Die Bundesbürger kaufen angesichts der Ausbreitung des Coronavirus nicht nur in Supermärkten und bei Discountern mehr ein, sondern bestellen auch Online mehr Lebensmittel und Drogerieartikel. „Wir erleben aktuell einen starken Anstieg in der Nachfrage“, heißt es etwa beim Online-Lebensmittelhändler Picnic. „Dabei sind insbesondere haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel wie zum Beispiel Handseife und Desinfektionsspray stark nachgefragt“, teilt ein Unternehmenssprecher mit. Diese Artikel würden „bis zu zehn Mal mehr bestellt aktuell“. Das niederländische Unternehmen ist in Deutschland im Frühjahr 2018 gestartet und beliefert inzwischen über 70.000 Kunden in Nordrhein-Westfalen.