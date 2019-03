Schirrmachers Facebook-Hetze gegen Thelen kann man wohl getrost als Rachefeldzug bezeichnen. Damit dürfte sich der Gründer von Von Floerke kaum Freunde in der Investorenszene machen. Dafür will er jedoch neue Kunden gewonnen haben. Nach einem Anti-Thelen-Posting steige die Zahl der Bestellungen rasant, behauptet Schirrmacher. An einem Tag mit Anti-Thelen-Post mache er doppelt so viel Umsatz wie sonst. Thelen ist hiervon freilich nicht begeistert, wie er kürzlich der WirtschaftsWoche mitteilte. „Wir wollen mit dieser Art von Kommunikation nichts zu tun haben“, erklärte der Investor. Schirrmacher verprelle hiermit am Ende nur Gläubiger, Investoren und Kunden.



Der Von-Floerke-Gründer dagegen gibt sich begeistert von den neuen Fans: „Trotz unserer aggressiven Strategie erhalten wir enorm viel Rückhalt in den sozialen Medien und Solidarität aus der Gründerszene“, sagt der 26-Jährige. „Wenn man mal ehrlich ist, sind wir doch nur Symbolbild für vieles, was in der von Investoren getriebenen Szene falsch läuft.“