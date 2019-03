Von-Floerke-Gründer Schirrmacher „Wachstum, Wachstum, Wachstum war das einzige, was zählte“

Thelen wollte das Unternehmen da längst verlassen. Am 4. August 2017 unterschreibt einer seiner Geschäftsführer einen notariell beglaubigten Kaufvertrag. Danach sollte Thelen seine Anteile abgeben – zum zehnfachen des einstigen Kaufpreises. Das wäre an sich nicht verwerflich, hätte Von Floerke nicht gleichzeitig über die Crowdfunding-Plattform Kapilendo Geld bei Privatanlegern eingeworben und dabei mit Thelen als „sehr sehr glücklichem Investor“ gelockt. Womöglich hätte der ein oder andere Anleger niemals in Von Floerke investiert, wenn er gewusst hätte, dass Thelen zwar für Anleger trommelte, selbst aber längst raus wollte.



Insgesamt investierten Privatanleger 1,2 Millionen Euro über Kapilendo in Von Floerke und müssen jetzt hoffen, dass sie davon überhaupt noch einen Euro zurückbekommen. Das Unternehmen steckt in existenzbedrohenden Schwierigkeiten.