 Von Floerke vs. Frank Thelen : „Er diffamiert uns, er lügt über uns“

Ausgestattet mit Schnurrbart und Sombrero stellte er etwa „Davidos Schirrmacheros“ als Insolvenzverwalter vor und feierte sich selbst als „Ehrenmann“. „Die Millionen sind weg – und ich auch“, witzelte er auf Facebook und zeigte ein Video von sich am Flughafen, mit dem er auf das drohende Insolvenzverfahren gegen sein Unternehmen anspielte. Flucht ins Ausland inklusive. An seine Kunden appelliert er seit Kurzem: „Seid unsere Insolvenzretter!“ und bietet preisreduzierte Support-, Spenden- und Insolvenzboxen an - sowie die Thelen-Box.