Von Unschuldslämmern, Raubtieren und Romantikern Warum Fleisch- und Wursthersteller um ihre Kunden kämpfen müssen

So entpuppt sich der Flexitarier, auch in Deutschland, wohl zur neuen kulinarischen Leitfigur. Laut einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumentenforschung wird dieser Essstil bereits in 37 Prozent der deutschen Haushalte gelebt, in denen durchschnittlich um 20 Prozent weniger Fleisch und 18 Prozent weniger Wurst konsumiert wird als in nicht-flexitarischen Haushalten. Darüber hinaus gibt generell jeder dritte Deutsche an, seinen Fleischkonsum zu reduzieren. Nimmt man den Flexitarier als kulinarische Leitfigur, sind der Studie zufolge vor allem die regionale Erzeugung und artgerechte Haltungsbedingungen für die Tiere wichtige Aspekte beim Wurstkauf. Der antibiotikafreien Aufzucht und Haltung bescheinigt die Befragung ebenfalls Potenzial: 36 Prozent der Befragten verwenden bereits entsprechende Produkte, 54 Prozent wollen das in Zukunft tun.