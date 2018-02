Aber auch HNA finanzierte auf Pump. Das Pekinger China Business Journal berichtete im Februar, dass der Konzern umgerechnet 23,8 Milliarden Euro an kurzfristig fälligen Krediten belaste. Allein in der ersten Jahreshälfte müsse die Firma 2,02 Milliarden Euro an laufenden Zinsen zahlen. Geld, das das Unternehmen scheinbar nicht hat. Inzwischen sind mindestens sieben Beteiligungen von HNA an der Hongkonger Börse vom Handel ausgesetzt. Auch Fluglinien, die zum Konzern gehören, konnten Gebühren für geleaste Maschinen nicht pünktlich begleichen. Nun prüft das Unternehmen, was es aus seinem Bestand wieder loswerden kann. Seine Anteile an der Deutschen Bank musste es bereits reduzieren.