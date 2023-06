Wachstum Die neue europäische Wirtschaftsmacht: Italien

Die einst mächtige Autoindustrie des Landes ist zwar massiv geschrumpft. Doch ganz am Boden liegt sie noch nicht, wie eine sich bei Bergamo über einen Kilometer die Autobahn nach Mailand hinziehende leuchtendrote Mauer signalisiert. Hinter der von dem französischen Stararchitekten Jean Nouvel konzipierten Mauer verbirgt sich der Hauptsitz des weltweit größten Bremsenherstellers Brembo sowie dessen Innovations- und Forschungszentrum Kilometro Rosso, in dem 70 Unternehmen aus vielen Branchen, Forschungsinstitute und Hochschulen an innovativen Lösungen tüfteln. Brembo weist eine zweistellige Betriebsmarge auf, hat seine Hauptmärkte in Nordamerika, Deutschland und China und gerade Investitionen von 500 Millionen Euro in Mexiko, Polen und China angekündigt. Zu den Kunden des Unternehmens gehören alle deutschen Produzenten, aber auch Tesla, die chinesischen und amerikanischen Hersteller. Executive-Chairman Matteo Tiraboschi empfängt die Wirtschaftswoche in einem riesigen Geschäftsraum, aus dem der Blick in die Berge um Bergamo schweift. Brembo sei gut vorbereitet auf die Elektrifizierung und arbeite auch mit neuen Anbietern zusammen: „Außerdem werden wir mit unserem intelligenten Bremssystem Sensify eine hochinnovative Lösung einführen, die auch nachhaltiger sein wird.“ Das neue System soll 2025 kommen.