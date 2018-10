Wachstum im Blick Metro will China-Geschäft mit Partnern ausbauen

Der Handelskonzern Metro will in China mit Partnern stärker wachsen. Der Konzern lote Möglichkeiten zur Stärkung des Geschäfts in der Volksrepublik aus, erklärte ein Sprecher am Mittwoch. Metro befinde sich dazu auch in Gesprächen mit Banken, die bei der Partner-Suche helfen könnten. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge will Metro die US-Institute Citi und JPMorgan einschalten.