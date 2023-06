Wachstum Die neue europäische Wirtschaftsmacht: Italien

„Es ist sehr sinnvoll, den Schwerpunkt auf die Vereinigten Staaten zu legen, weil es der größte Markt der Welt ist. Das Made in Italy wird dort sehr geschätzt. Es gibt eine große Kapazität für den Konsum in den USA“, meint Stefano Caselli, Dekan der renommierten Mailänder SDA Bocconi School of Management im Süden der Metropole: „Das Made in Italy ist eine Marke, die in vielen Bereichen wie der Fertigung, der Mechanik, der Mode, der Lebensmittelindustrie und der Technologie von großem Wert ist. Es steht für Schönheit, Know-how, Zuverlässigkeit und Präzision“, fügt er hinzu.