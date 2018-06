Die weltgrößte Kaffeehauskette hatte zuletzt mehrfach die Wachstumserwartungen verfehlt. Für das dritte Quartal rechnet der Konzern mit einem Plus bei den weltweiten Umsätzen um ein Prozent. In diese Phase fiel der Aufruhr um die Verhaftung zweier schwarzer Männer in einer Filiale in Philadelphia. In einer Reaktion schloss Starbucks seine Cafés am 29. Mai für interne Schulungen, bei denen Mitarbeiter für Vorurteile aufgrund der Ethnie sensibilisiert wurden.

Vor wenigen Wochen kündigte zudem Gründungsmitglied Howard Schultz nach rund 40 Jahren seinen Rücktritt als Chairman zum 26. Juni an. Spekulationen zufolge soll er politische Ambitionen hegen. Der 64-Jährige, der seit 1982 für die Café-Kette tätig ist, wird am 26. Juni auch den Verwaltungsrat verlassen und den Vorsitz des Gremiums abgeben. Das teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Im April 2017 war Schultz bereits als Vorstandschef zurückgetreten.