Wachstumsstärkste Handelskette Das Woolworth-Wunder

Anfang Juni hat das Unternehmen in Hamburg die 600. Filiale eröffnet und die Expansion läuft auf „Hochtouren“ weiter, sagt ein Unternehmenssprecher. „Woolworth hat sich zum Ziel gesetzt, mittelfristig 1000 Kaufhäuser in Deutschland zu betreiben.“ Zudem ist das Unternehmen inzwischen auch im Ausland aktiv. So wurden im Mai die ersten drei Filialen in Polen eröffnet. Bis zum Ende des Geschäftsjahres sollen es bereits 15 sein und langfristig plant Woolworth sogar bis zu 400 Läden in Polen.