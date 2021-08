Waldbrände: DER ermöglicht Urlaubern Umbuchungen wegen Waldbränden

Der Reiseveranstalter DER Touristik bietet wegen der Waldbrände in Griechenland und der Türkei Urlaubern kostenloses Umbuchen oder Stornieren an. Das gelte für die bis zum 9. August beginnenden Pauschalreisen in die Brandregionen Großraum Athen, den Peleponnes und die Insel Euböa in Griechenland, teilte DER am Freitag mit.