Warenhäuser in Not Würden Sie sich bei Galeria Karstadt Kaufhof bewerben?

Unrentable Standorte werden in der Schutzschirm-Insolvenz geschlossen werden. Gleichzeitig muss aber eine Wachstumsstrategie her. Wie können Warenhäuser dauerhaft wieder mehr Kunden begeistern? Wie gelingt es ihnen, den Zalandos und Amazons etwas entgegenzusetzen? Wie kann im Unternehmen echte Aufbruchsstimmung Einzug halten, um die Corona-Folgen durchzustehen? Bis diese Fragen beantwortet sind, gilt: Sich bei Galeria um einen Job oder Ausbildungsplatz bewerben? Es gibt bessere Ideen!



In der Schutzschirm-Insolvenz will sich Galeria Karstadt Kaufhof von Altlasten trennen. Standorte müssen schließen, viele Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Doch Schuld an der Misere des Warenhauskonzerns ist nicht allein Corona – die Probleme liegen tiefer.