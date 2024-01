Warenhaus-Drama Galeria Karstadt Kaufhof meldet erneut Insolvenz an

Auf dem Boden liegen Kleiderbügel, in den Regalen klaffen Lücken. Und im Abstand von einem Meter hängen grell leuchtende Plakate über den Gängen des Galeria-Warenhauses am Berliner Leopoldplatz: „Wir schließen diese Filiale“ steht darauf, „Großer Sortimentsabverkauf“. Und: „Alles muss raus“. Kurz nach Weihnachten ist der Andrang in der früheren Karstadt-Filiale so heftig wie selten zuvor in der Geschichte des Hauses. 20, 30 Meter lang sind die Warteschlangen an den Kassen. In den nächsten Tagen werden hier die letzten Unterhosen, Hausschuhe und Kissen mit bis zu 80 Prozent Rabatt verramscht. Selbst Schaufensterfiguren und Schließfächer stehen zum Verkauf. Dann ist Schluss. Nicht nur im Berliner Wedding. Im ganzen Land schließen im Januar unrentable Galeria-Warenhäuser. So war es im Rahmen des letzten Insolvenzverfahrens vereinbart worden, um das Unternehmen als Ganzes zu erhalten. Doch ob das gelingt, ist spätestens seit heute mehr als fraglich: Kaum ein halbes Jahr nach dem Abschluss des letzten Insolvenzverfahrens, hat das Management des Unternehmens am Dienstag beim Amtsgericht Essen erneut Insolvenzantrag gestellt.