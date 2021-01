Warenhaus-Gruppe: Galeria Karstadt Kaufhof soll offenbar Staatskredit bekommen

Der Konzern hatte sich Insidern zufolge bereits zu Beginn der Coronakrise erfolglos um Staatshilfen bemüht und war dann in ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung geflüchtet. Nach dem Ende des Insolvenzverfahrens im September hatte das Unternehmen auf einen Neubeginn gesetzt. Die Gruppe hatte 40 der 170 Warenhäuser in Deutschland geschlossen und hunderte Mitarbeiter entlassen. Der aktuelle Lockdown mit den behördlich verordneten Schließungen seiner Filialen trifft den Warenhausriesen erneut empfindlich.