Warenhauskette Galeria hatte nie eine faire Chance

Bei Kaufhof lief es nicht viel besser. Der Langzeit-Eigentümer Metro verkaufte die Handelskette, inklusive vieler Immobilien 2015 an den kanadischen Kaufhauskonzern Hudson’s Bay Company (HBC). Die dortigen Manager machten die selben Fehler wie Jennings bei Karstadt. Sie drückten Marken in die Flächen, die zwar in den USA gut liefen, aber hier kein Mensch kennt. Sie veränderten das Sortiment ohne Rücksicht auf die Nachfrage. Die Bemühungen, Kaufhof nach vorne zu bringen, blieben halbherzig. Warum? Die Kanadier hatten keinerlei Druck. Quasi als Mitgift für Kaufhof hatten sie von Metro viele Immobilien erhalten, die an Kaufhof vermietet waren. Sie drückten Kaufhof erst einmal ganz geschmeidig höhere Mieten auf und vereinbarten gleich fixe Mietsteigerungen für die Zukunft. So wurden die Kaufhäuser auf einen Schlag mehr wert. So konnten sie die Kette, obwohl sie diese herabgewirtschaftet hatten, inklusive der Immobilien einige Jahre später mit Gewinn an Benkos Signa-Gruppe weiterreichen. Möchte irgendjemand behaupten, dass das ein ernsthafter Sanierungsversuch war?