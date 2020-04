Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat Schutzschirm-Insolvenz eingeleitet

Um die Liquiditätslage zu entschärfen, hatte die Unternehmensgruppe zuletzt die Mietzahlungen für alle Warenhäuser, Sporthäuser, Reisebüros und Logistikimmobilien gestoppt. In einem Brief an die Vermieter schrieb das Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie staatlich angeordnete Schließung der Geschäfte lasse dem Unternehmen „keine andere Wahl“. Durch die Schließung seiner Warenhäuser verliert das Unternehmen aktuell jede Woche mehr als 80 Millionen Euro Umsatz. Bereits vor Wochen hatte der Konzern deshalb für weite Teile der Belegschaft Kurzarbeit beantragt. Karstadt hatte bereits ab 2009 ein Insolvenzverfahren durchlaufen.