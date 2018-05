Warenhauskette: HBC macht Kaufhof-Sanierung zur Chefsache

DüsseldorfDie neue Chefin der Kaufhof-Mutter Hudson’s Bay Company (HBC) will das Geschäft in Europa künftig ganz eng persönlich führen. Das hat Helena Foulkes in einem Brief an die europäischen Führungskräfte angekündigt, der dem Handelsblatt vorliegt. Zugleich hat sie darin erstmals bestätigt, dass der bisherige Europa-Chef Wolfgang Link das Unternehmen verlassen wird.