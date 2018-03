Warenhauskette: Karstadt macht erstmals seit zwölf Jahren wieder Gewinn

Zudem holte er Partner in die Warenhäuser und kurbelte das Online-Geschäft an – Fanderl will Karstadt zu einem „vernetzten Marktplatz“ umformen. Bis zum Geschäftsjahr 2019/20 wolle er den Anteil des Online-Umsatzes auf rund zehn Prozent steigern, kündigte Fanderl an.