Die Warenhauskette Kaufhof schließt ihre Filialen in Hof und Solingen, erfuhr die WirtschaftsWoche aus Unternehmenskreisen. Der Aufsichtsrat habe aufgrund von erhöhten Mietforderungen in Solingen und baulichen Veränderungen in Hof gestern entschieden, die Mietverträge an den beiden Standorten nicht mehr zu verlängern. Sie sollen nun Ende Januar 2019 in Hof und Ende März 2019 in Solingen auslaufen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Informationen.