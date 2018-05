Warenhauskette: Kaufhof und Verdi vereinbaren Fahrplan für Sanierung

„Nur mit deutlich geringeren Personalkosten können wir eine nachhaltige Trendwende bei Galeria Kaufhof schaffen“, sagte Kaufhof-Chef Roland Neuwald, der auf einen Sanierungstarifvertrag pocht. Er hat aber gleichzeitig auch Investitionen in Aussicht gestellt. Diese sollen in die Modernisierung der Warenhäuser fließen, zugleich will Neuwald das Online-Geschäft ankurbeln und mehr Partner in die Warenhäuser holen.