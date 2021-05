Warenhauskette Real schließt weitere zehn Filialen

Die SB-Warenhauskette Real will bis zum Frühjahr 2022 weitere zehn Filialen schließen. Betroffen seien die Real-Standorte in Bayreuth, Bremen-Vahr, Espelkamp, Essen (Porscheplatz), Hameln, Monschau, Oldenburg-Kreyenbrück, Trier, Wetzlar und Wiesbaden (Mainzer Straße), erklärte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Zuvor hatte die „Lebensmittel Zeitung“ darüber berichtet.